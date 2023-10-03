Кремль о варварском обстреле украинского села: «Россия не бьет по гражданскому населению»

В результате удара в селе Гроза Купянского района погибли 52 человека. По предварительным данным МВД Украины, удар наносился ракетой «Искандер» и пришелся по магазину и кафе, где местные жители собрались на поминки. Всего в селе проживали 330 человек. Представитель областной военной администрации Елена Шаповал назвала удар самым массовым по количеству погибших в регионе с начала полномасштабного российского вторжения. По данным украинской стороны, среди погибших в том числе был ребенок.

«Поминки были из-за перезахоронения погибшего украинского военного. До этого он был похоронен в Днепре, а родственники хотели провести перезахоронение в селе, откуда он родом. Захоронение организовывала семья погибшего военного, а именно сын и жена. Они были в кафе и погибли в результате попадания ракеты», — рассказал пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека направило специальную группу в село Гроза, чтобы собрать информацию о ракетном ударе. «Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, который сам видел ужасающие последствия таких ударов, шокирован и осуждает эти убийства», — сообщила официальный представитель управления Элизабет Тросселл в Женеве. «Он направил на место полевой отряд, чтобы поговорить с выжившими и собрать больше информации», — добавила она.