Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 16:24

Увольнение спикера Палаты представителей Кевина Маккарти имело одно из тяжелых непосредственных последствий для администрации президента Джо Байдена. Там не могут не задаться вопросом: что теперь делать с помощью Украине? Еще до политического шторма на Капитолийском холме, который парализовал палату и весь Конгресс, Белый дом намеревался пробить через законодателей пакет помощи Киеву на следующий финансовый год в размере 24 миллиардов долларов. Однако теперь после отставки Маккарти становится понятно, что эта цель труднодостижима: два главных кандидата на пост спикера не хотят больше тратить, как они говорят, «деньги американских налогоплательщиков» на далекую от них войну.

Некоторые влиятельные политики считают, что все равно надо настаивать на продвижении этого пакета. «Наша цель в том, чтобы провести достаточно военной помощи, чтобы покрыть весь 2024 год, - говорит Курт Волкер, специальный представитель Госдепартамента по Украине в администрации Дональда Трампа. — А даже 24 миллиардов будет недостаточно, чтобы продержаться весь следующий год. И не в интересах никакой партии, чтобы потом утверждать новые пакеты во время избирательной кампании». Однако многие сотрудники администрации склоняются к тому, чтобы пытаться провести через Конгресс меньшие суммы. И президент Байден в самое ближайшее время обещает обратиться к конгрессменам и всем американцам с большой речью о том, что продолжение помощи Украине совершенно необходимо в интересах национальной безопасности Америки. «Меня это все беспокоит, - говорит Байден. — Большинство членов обеих партий говорит, что они за сохранение этой помощи. Но дисфункция (Палаты представителей) не может не волновать». Парадокс ситуации в том, что очень многое зависит от того, кто станет спикером. На эту должность претендуют двое конгрессменов — глава Юридического комитета палаты Джим Джордан и председатель большинства палаты Стив Скализ. Оба более правые политики, чем бывший спикер Маккарти. Первый категорически против продолжения помощи Украине. Второй более склонен к сотрудничеству с Белым домом, он признает угрозу, исходящую от России, хотя также настроен скептически в отношении сохранения помощи Киеву, поскольку ему... «не ясна цель самой Украины в этой войне» (!)

После отставки Маккарти все члены палаты в полном составе на неделю отправились по домам, вероятно, для того, чтобы прочистить мозги (если они у кого-то есть). Голосование по кандидатуре спикера намечено на ближайшую среду. А пока законодатели отдыхают, затеянный ими театр абсурда пополняется вовсе идиотическими сюжетами. Некоторые из ярых последователей Трампа предложили ему занять пост спикера. Сначала тот, выходя из здания суда в Нью-Йорке, который его обвинил в мошенничестве, благородно отказался от предложения, но потом, подумав, согласился стать спикером палаты на короткое время – 30, 60 или 90 дней. Трамп, как известно, выступает под девизом Make America Great Again (MAGA). Под таким лозунгом также устраивают политические перформансы его сторонники в Палате представителей, которые сняли Маккарти. Их было всего восемь человек, имена и лица которых теперь знает вся Америка. Это всего 4 процента от числа республиканцев, но именно они не только заказывают музыку на Капитолии, но и приводят законодательную власть в состояние хаоса, что ставит на уши весь мир.