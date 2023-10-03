В изоляторе СГБ Давида Бабаяна наказывают книгами

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана в рамках Национального превентивного механизма провела мониторинг состояния обеспечения прав арестованных. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

В рамках посещений в конфиденциальном порядке был принят арестованный накануне один из лидеров сепаратистского режима в Карабахе Давид Бабаян.

Во время посещения, состоявшегося 3 октября, омбудсмен выслушала в индивидуальном порядке Давида Бабаяна, были изучены условия его содержания и обращения с ним, состояние обеспечения его прав, предусмотренных законодательством. На обращения Бабаяна омбудсменом были даны ответы.

Ему предоставлены очки для личного пользования, возможность пользоваться библиотекой и доступ к информации.

Д.Бабаян сообщил, что не имеет жалоб на условия содержания, отметил, что прошел медицинское обследование при поступлении в СИЗО. Он обеспечен адвокатом для защиты своих прав.

Бабаяну представили законодательные акты на его родном языке, а также брошюры, объясняющие возможность обращения к омбудсмену.