Издание пишет, что 6 октября прошли похороны жертв обстрела режима Асада, в результате которого погибли 13 человек и 62 получили ранения.

Издание The New Arab сообщает, что силы режима и российские истребители обстреляли свыше 15 городов на северо-западе Сирии в четверг и пятницу утром.

Накануне дрон атаковал военную академию в Хомсе, в результате чего погибло не менее 120 человек.

Ответственность за атаку на военный колледж в Хомсе не взяла на себя ни одна из сторон, однако сирийские СМИ возложили вину на «террористические организации», предположительно, имея в виду «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS).