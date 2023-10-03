Байрамов обсудил Армению с катарским коллегой

6 октября 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным министром иностранных дел Катара Султаном бин Саадом Аль-Мурайхи. Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В рамках встречи стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, актуальные вопросы и перспективы сотрудничества в разных сферах.

Было отмечено, что встречи на высоком уровне и политические консультации способствуют укреплению отношений между двумя странами, подчеркнуто успешное сотрудничество в рамках международных организаций, включая Организацию исламского сотрудничества (ОИС), Движение неприсоединения и ООН.

Министр Байрамов проинформировал коллегу о провокациях Армении в течение 30 лет, а также о причинах антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном.

Стороны также провели обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.