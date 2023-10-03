Северная Корея начала поставлять России снаряды американские СМИ
Северная Корея начала передачу артиллерийских снарядов России, сказал американский чиновник CBS News.
Пока не ясно, является ли эта передача частью долгосрочной стратегии или разовой поставкой, а также что получит КНДР взамен.
В Белом доме полагают, что эти поставки стали результатом встречи российского президента Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына в середине сентября. Один из высокопоставленных чиновников Южной Кореи предупредил CBS News до саммита, что Ким Чен Ын может стремиться получить от России технологии для создания ядерных подводных лодок, а также более совершенных ракет и спутников. По словам этого же чиновника, углубление отношений России и Северной Кореи может обернуться тем, что Пхеньян обретет способность угрожать не только Южной Корее и Японии, но и всему миру.