Северная Корея начала передачу артиллерийских снарядов России, сказал американский чиновник CBS News.

Пока не ясно, является ли эта передача частью долгосрочной стратегии или разовой поставкой, а также что получит КНДР взамен.

В Белом доме полагают, что эти поставки стали результатом встречи российского президента Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына в середине сентября. Один из высокопоставленных чиновников Южной Кореи предупредил CBS News до саммита, что Ким Чен Ын может стремиться получить от России технологии для создания ядерных подводных лодок, а также более совершенных ракет и спутников. По словам этого же чиновника, углубление отношений России и Северной Кореи может обернуться тем, что Пхеньян обретет способность угрожать не только Южной Корее и Японии, но и всему миру.