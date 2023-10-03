Ягуар Хадыев умудрился во второй раз подорваться на мине

6 октября около 17 часов на территории села Чайлы Тертерского района в результате подрыва на противопехотной мине погиб житель села Гасангая Ягуар Алигейдар оглу Хадыев, 1989 года рождения, сообщили в пресс-службе МВД.

По факту проводится расследование.

Ранее Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) сообщало, что Хадыев получил ранение 9 марта в результате взрыва противопехотной мины на неочищенном от мин участке на территории села Чайлы Тертерского района. Мужчина был госпитализирован, ему ампутировали левую ногу.