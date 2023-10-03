Армения попросила у России помощи

Россия начала поставки 15 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизельного топлива в республику по просьбе Еревана, сообщили в МИД РФ.

«В ответ на обращение руководства Армении Россия начала поставки необходимых республике нефтепродуктов. Речь идет о 15 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизельного топлива. Как стало известно из запроса партнеров, ситуация в этой сфере в Армении складывается непростая», - указали в МИД РФ.

В российском дипведомстве уточнили, что Москва «пошла навстречу союзникам в рамках подписанного в декабре 2013 года соответствующего межправительственного соглашения», несмотря на введение 21 сентября правительством РФ временного запрета на вывоз товарного бензина и дизельного топлива из страны.