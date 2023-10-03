Погосян: Когда такой недоносок, как Шарль Мишель… видео
Бывший советник начальника Генштаба Армении Владимир Погосян заявил, что «плевать хотел на интересы России и Запада по Зангезурскому коридору».
«Я плевать хотел на интересы России по Зангезурскому коридору. Если мне об этом Зангезурском коридоре будут говорить США – плевать я хотел на мнение США. Если говорить будут французы – плевать я хотел на французов. Если мне об этом будет говорить любая европейская переговорная площадка – пять раз я плевать хотел, особенно когда такой недоносок как Шарль Мишель поет песни», - сказал Погосян.
October 6, 2023