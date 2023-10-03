Известный дизайнер прилетел в Грозный извиняться перед Кадыровым

Российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что приехал в Чечню, где получил диплом финалиста за второе место в открытом международном конкурсе на мастер-план Грозного.

«Для нашей студии это первый опыт лидерства в международном консорциуме. Полгода 50 человек трудились - огромная и важная работа. Кроме этой важной общественной работы нашлось еще время для личного. Удалось пять минут с глазу на глаз пообщаться с Рамзаном Кадыровым.

Я лично попросил прощения и извинился перед Рамзаном за все, что могло его задеть в моих высказываниях. Оказывается, его помощники и пресс-секретари присылают ему все, на что можно обидеться, но не присылают то, чем можно гордиться.

А я Рамзана всегда уважал и часто хвалил за принимаемые им решения, хотя в России это и не модно. В этом посте подтверждаю свое совершеннейшее почтение Рамзану, прошу прощения и извиняюсь. А нашим врагам - ни малейшего повода для радости!», - написал Лебедев в своем телеграме.