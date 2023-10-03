«Звезды говорят», что «Kontakt» запустил кампанию со скидками до 50%

Звезды говорят, что сегодня все знаки зодиака ждет выгодная кампания. Так, сеть магазинов «Kontakt», прислушиваясь к звездам, запустила новую кампанию, предлагающую как сниженные цены, так и прочие выгодные возможности.

До 15 октября вы можете посетить ближайший к вам магазин сети и приобрести любой товар на ваш вкус, соответствующий вашему знаку зодиака, со скидкой до 50% при покупке за наличный расчет. Кроме прочего, «Kontakt» предлагает приобрести смартфоны в рассрочку на 12 месяцев без первоначального взноса и процентов, а также телевизоры, предметы домашнего обихода, домашний текстиль и любую посуду в рассрочку на 18 месяцев и мебель в рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса, процентов и комиссии.

А теперь давайте вместе рассмотрим некоторые из ожидающих вас предложений. Например:

Вы можете приобрести холодильник Samsung c системой размораживания «NoFrost» и объемом 311 л при покупке за наличный расчет со скидкой, всего за 1000 AZN вместо 1600 ;

c системой размораживания «NoFrost» и объемом 311 л при покупке за наличный расчет со скидкой, всего за AZN вместо ; электрочайник Hoffmann с мощностью 2200 Вт и объемом 1,7 л теперь всего за 30 AZN вместо 50 ;

с мощностью 2200 Вт и объемом 1,7 л теперь всего за AZN вместо ; смарт-телевизор LG с диагональю 109 см в кредит на 18 месяцев, без процентов, комиссии и первоначального взноса всего за 58,33 AZN;

с диагональю 109 см в кредит на 18 месяцев, без процентов, комиссии и первоначального взноса всего за AZN; смартфон Samsung Galaxy A24 с широким экраном и памятью 128 ГБ по специальному предложению всего за 29 AZN в месяц с рассрочкой на 20 месяцев и без первоначального взноса;

Так что внимательно слушайте, что «говорят звезды», и успейте заглянуть в ближайший к вам магазин «Kontakt» до окончания кампании! Для получения дополнительной информации свяжитесь с колл-центром по номеру *6060.