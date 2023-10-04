Санду обвинила Пригожина

Погибший глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин планировал госпереворот в Молдове в начале этого года, заявила Майя Санду в интервью Financial Times.

Санду также заявила, что Москва использует различные методы, включая курьеров и банковские карты, выпущенные в Дубае, чтобы доставить контрабандные деньги в Молдову для подкупа избирателей.

«По имеющейся у нас информации, это был план, подготовленный командой Пригожина», - сказала Санду.

По ее словам, с помощью «вагнеровцев» Кремль намеревался спровоцировать насилие на антиправительственных протестах.

«Ситуация действительно драматическая, и мы должны защитить себя»,- подчеркнула молдавский президент.