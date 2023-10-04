Россияне сбили собственный самолет ВИДЕО
Российские войска сбили собственный самолет Су-35 в районе оккупированного Мариуполя, сообщают местные паблики.
«Наша ПВО отличилась. Летчик жив. ... С такими темпами работы нашей доблестной ПВО мы скоро останемся без авиации», - написал один из пророссийских телеграм-каналов.
На днях Минобороны Великобритании сообщило в соцсети Х, что россияне сбили в районе Токмака Запорожской области собственный многоцелевой истребитель Су-35.
October 6, 2023
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