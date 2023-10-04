Российские войска сбили собственный самолет Су-35 в районе оккупированного Мариуполя, сообщают местные паблики.

«Наша ПВО отличилась. Летчик жив. ... С такими темпами работы нашей доблестной ПВО мы скоро останемся без авиации», - написал один из пророссийских телеграм-каналов.

На днях Минобороны Великобритании сообщило в соцсети Х, что россияне сбили в районе Токмака Запорожской области собственный многоцелевой истребитель Су-35.