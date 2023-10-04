В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Генри Клюге. На встрече присутствовали представитель Всемирной организации здравоохранения в ЕС Оксана Доменти, глава азербайджанского офиса ВОЗ Ханде Харманчи и эксперт по вопросам коммуникации ВОЗ Рой Вайдая.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что, что наша страна придает большое значение взаимному сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения. По словам министра, тесное сотрудничество с престижной организацией здравоохранения развивается с каждым годом: "За истекший период в условиях взаимного сотрудничества были проделаны важные работы, реализованы успешные проекты на национальном, региональном и глобальном уровнях".

Касательно вопроса обеспечения медицинских потребностей местного населения в Карабахском регионе, было отмечено, что по поручению главы государства решение всех вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики реализуются централизованно.

Теймур Мусаев подчеркнул, что с этой целью создан координационный штаб. Центр временного управления при этом штабе уже приступил к организации соответствующих медицинских услуг в городе Ханкенди: «В Ханкенди направлен специализированный медицинский персонал, состоящий из ответственных лиц медицинских учреждений Азербайджанской Республики, в том числе квалифицированные врачи и бригады скорой медицинской помощи».