Сколько человек обратились за медпомощью в Ханкенди

В поликлинику города Ханкенди, находящуюся в подчинении объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB), поступило в общей сложности 14 обращений, в каждом случае были оказаны необходимые медицинские услуги, сообщили в TƏBİB в ответ на запрос корреспондента haqqin.az.

2 лицам, обратившимся за скорой и неотложной медицинской помощью, была оказана первая помощь по адресу вызова. Из обратившихся в поликлинику 5 человек были армянского происхождения.

Отметим, что с 1 октября текущего года в городе Ханкенди функционируют амбулаторная поликлиника и 7 бригад скорой и неотложной медицинской помощи. Деятельность поликлиники организована на сменной основе круглосуточно.