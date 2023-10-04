Все права и безопасность лиц, принимающих гражданство Азербайджана, будут обеспечены, заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время встречи с председателем Национальной ассамблеи Сербии Владимиром Орличем в Баку.

Гафарова подчеркнула, что присутствие в Карабахском регионе Азербайджана подразделений вооруженных сил Армении, а также незаконного сепаратистского режима и постоянные провокации вынудили Азербайджан провести локальные антитеррористические мероприятия.

«Мероприятия были проведены исключительно против незаконных воинских формирований и военной инфраструктуры, а не против гражданского населения», - сказала она.

Спикер отметила, что по итогам проведенных мероприятий вооруженные силы Армении были выведены с территории Азербайджана, незаконный сепаратистский режим объявил о самороспуске, и Азербайджан окончательно восстановил свой суверенитет.

Председатель парламента отметила, что начат процесс реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество.

Гафарова также подчеркнула, что армянским жителям Карабаха была направлена гуманитарная помощь.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.