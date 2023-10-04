По секрету всему свету горячая тема
О том, что у Трампа длинный язык, знают все. В конце концов, он его до Белого дома и довел уже один раз. Поможет ли язык сорок пятому президенту стать сорок седьмым, пока большой вопрос. Не исключено, что помешает.
Как указали источники ABCNews, уже после того, как Дональд Трамп покинул президентский пост, он обсуждал особенности американского атомного подводного флота с иностранцем, и, не исключено, при этом делился чувствительной информацией.
Об этом стало известно в ходе расследования того, как обращались с секретной документацией в Мар-а-Лаго, личной резиденции Трампа во Флориде. Команде специального прокурора Джека Смита, которая занимается всеми делами в отношении бывшего президента, сообщили, что в апреле 2021 года в ходе разговора с Энтони Праттом, владельцем крупнейшей компании по производству бумаги и упаковки Pratt Industries и члена элитного клуба Мар-а-Лаго, зашел разговор о том, что Австралии, гражданином которой Пратт является, следовало бы покупать американские подводные лодки. Трампа эта тема чрезвычайно воодушевила, и в порыве задушевной искренности, в манере умелого продавца, он рассказал австралийцу о том, сколько атомных боеголовок обычно несут субмарины США и как близко они могут подойти к русским подлодкам, не будучи обнаруженными.
Один из источников сообщил расследователям, что был свидетелем того, как Пратт буквально в считанные минуты после разговора с Трампом делился полученной от него информацией с другими людьми. Всего, как выяснилось, австралиец потом поделился услышанным по меньшей мере с 45 людьми, среди которых были журналисты, сотрудники его компании, австралийские чиновники и политики. Сотрудники ФБР и команды Джека Смита два раза допрашивали Энтони Пратта по этому эпизоду, и бизнесмен сказал, что никаких государственных документов Трамп ему не демонстрировал, и что ему тяжело было судить, насколько информация, которой с ним поделился бывший президент, являлась точной, а не плодом фантазии. Свой интерес к теме подводных лодок австралийский бизнесмен пояснил желанием помочь своей стране заключить выгодную сделку.
Этот эпизод Джек Смит не стал включать в свой обвинительный акт, подготовленный в июне, в который вошло 37 случаев нарушения Трампом закона, в том числе при обращении с национальными секретами.
Сделка по продаже Австралии подводных лодок была заключена уже при Байдене, сильно огорчив Францию, с которой были соответствующие договоренности. И Дональду Трампу, лоббировавшему интересы своей страны, вроде бы нечего и предъявить, даже наоборот. Но этот длинный язык…