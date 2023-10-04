Как указали источники ABCNews, уже после того, как Дональд Трамп покинул президентский пост, он обсуждал особенности американского атомного подводного флота с иностранцем, и, не исключено, при этом делился чувствительной информацией.

О том, что у Трампа длинный язык, знают все. В конце концов, он его до Белого дома и довел уже один раз. Поможет ли язык сорок пятому президенту стать сорок седьмым, пока большой вопрос. Не исключено, что помешает.

Об этом стало известно в ходе расследования того, как обращались с секретной документацией в Мар-а-Лаго, личной резиденции Трампа во Флориде. Команде специального прокурора Джека Смита, которая занимается всеми делами в отношении бывшего президента, сообщили, что в апреле 2021 года в ходе разговора с Энтони Праттом, владельцем крупнейшей компании по производству бумаги и упаковки Pratt Industries и члена элитного клуба Мар-а-Лаго, зашел разговор о том, что Австралии, гражданином которой Пратт является, следовало бы покупать американские подводные лодки. Трампа эта тема чрезвычайно воодушевила, и в порыве задушевной искренности, в манере умелого продавца, он рассказал австралийцу о том, сколько атомных боеголовок обычно несут субмарины США и как близко они могут подойти к русским подлодкам, не будучи обнаруженными.

Один из источников сообщил расследователям, что был свидетелем того, как Пратт буквально в считанные минуты после разговора с Трампом делился полученной от него информацией с другими людьми. Всего, как выяснилось, австралиец потом поделился услышанным по меньшей мере с 45 людьми, среди которых были журналисты, сотрудники его компании, австралийские чиновники и политики. Сотрудники ФБР и команды Джека Смита два раза допрашивали Энтони Пратта по этому эпизоду, и бизнесмен сказал, что никаких государственных документов Трамп ему не демонстрировал, и что ему тяжело было судить, насколько информация, которой с ним поделился бывший президент, являлась точной, а не плодом фантазии. Свой интерес к теме подводных лодок австралийский бизнесмен пояснил желанием помочь своей стране заключить выгодную сделку.

Этот эпизод Джек Смит не стал включать в свой обвинительный акт, подготовленный в июне, в который вошло 37 случаев нарушения Трампом закона, в том числе при обращении с национальными секретами.

Сделка по продаже Австралии подводных лодок была заключена уже при Байдене, сильно огорчив Францию, с которой были соответствующие договоренности. И Дональду Трампу, лоббировавшему интересы своей страны, вроде бы нечего и предъявить, даже наоборот. Но этот длинный язык…