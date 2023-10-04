Миротворцы сворачивают посты в Шуше и Ходжалы

Российские миротворцы в Карабахе свернули еще 3 наблюдательных поста, сообщило Минобороны России.

«В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернуты два наблюдательных поста в Шушинском и Ходжалинском районах и один временный наблюдательный пост в Агдеринском районе», - говорится в сообщении.

5 октября сообщалось, что миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Агдере, Аскеранском и Шушинском районах Карабахского региона Азербайджана.