Карабахские армяне участвовали в изгнании своих азербайджанских соседей, в разграблении их домов, заявил российский историк, бывший депутат Саратовской областной думы от «Единой России» Дмитрий Чернышевский.

«Почему они (армяне) ушли? Совесть нечистая. В Карабахе все друг друга знают, естественно, все прекрасно знают, где кто и когда жил, кто чего сделал. И вот приедут обратно азербайджанцы, а они то приедут. Ведь мы, надеюсь, признаем право азербайджанцев вернуться в свои, законные дома, которые у них были, и жить там, на своей Родине. Это тоже их земля, как ни странно, – вот представьте себе – там жили испокон веков азербайджанцы», - сказал Чернышевский.