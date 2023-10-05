4 октября, в рамках проходящего в Баку 74-го Международного конгресса астронавтики, между Космическим агентством Азербайджана («Азеркосмос») и Организацией исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) был подписан договор о сотрудничестве. Договор заключен на основе проекта под названием «Бизнес, инновации и наука», представленного в ИСЕСКО советником по международным связям «Азеркосмоса» Вугаром Байрамовым.

Международная организация ИСЕСКО впервые реализует инвестиционный проект по развитию космической сферы, а нацелен он будет на расширение использования спутниковых ресурсов в туризме, экологии, сельском хозяйстве, технологиях, картографии, охране окружающей среды, горнодобывающей промышленности, инфраструктуре и других областях.

Следует отметить, что в ближайшее время ИСЕСКО инвестирует в данный проект космической индустрии Азербайджана более полумиллиона долларов.

Сотрудничество с местными и международными научными сообществами, вузами, а также учеными исламских стран, специализирующихся в области использования и исследования спутниковых технологий и космических инноваций, даст весомый толчок развитию космической экосистемы страны, созданию новых возможностей, достижению научных открытий.

Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик считает, что в сфере бизнеса, инноваций и науки это сотрудничество является большим шагом вперёд не только для Азербайджана, но и для всего исламского мира:

«Этот проект станет прекрасной возможностью для молодежи, для людей науки, для всех нас», — заявил Салим бин Мухаммад аль-Малик.

В свою очередь, председатель правления «Азеркосмос» Самеддин Асадов высоко оценил тесную коммуникацию между Азербайджаном и организацией: «Прочные узы сотрудничества нашей страны с ИСЕСКО укрепляются с каждым годом. Отрадно, что эта влиятельная организация заинтересована в устойчивом развитии космической сферы в Азербайджане», – заявил глава «Азеркосмоса».

Не случайно, что в рамках сотрудничества ИСЕСКО и «Азеркосмоса» в грандиозном Международном конгрессе астронавтики принимают участие 500 студентов из Турции, ОАЭ, Пакистана, Катара, Кувейта, Таджикистана, Индии, Ирана, Нигерии и других стран. Отметим, что порядка 200 делегатов, представляющих Марокко, это студенты, изучающие медицину, инженерию и другие отрасли.

B рамках визита в нашу страну Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик встретился с официальными лицами Азербайджана.

Так, 2 октября состоялась встреча президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой с господином аль-Маликом. В ходе встречи была подчеркнута значимость проходящего в Баку 74-го Международного конгресса астронавтики. Была выражена уверенность в том, что многолетнее успешное сотрудничество Азербайджана и ИСЕСКО будет продолжаться и впредь.

Кроме этого, господин аль-Малик провел двусторонние встречи с министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром науки и образования Эмином Амруллаевым.

В университете ADA Салим бин Мухаммад аль-Малик встретился с 500 студентами из стран-членов представляемой им организации. На проходившей в формате Youth Talks дискуссии состоялся обмен мнениями с молодежью о вкладе исламских стран в развитие науки, были обсуждены профессии будущего.