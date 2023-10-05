Украина может атаковать российскую базу в Абхазии

Российская военная база в Абхазии может стать законной целью для Украины, считает советник аналитического центра Geocase генерал-майор Вахтанг Капанадзе.

«Очамчира находится примерно в 35 километрах от Анаклии. Это многократно увеличит огневые возможности российских войск, дислоцированных в Абхазии.

На мой взгляд, не обязательно стрелять из Очамчиры, корабль может выйти в море и оттуда запустить ракету в сторону Украины. В этом случае любой корабль, который нанесет удар в сторону Украины или будет участвовать в боевых действиях, или будет дислоцироваться в Очамчирском районе, - является легитимной мишенью для Вооруженных сил Украины», - сказал Капанадзе.