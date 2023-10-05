Дмитрий Рой, автор haqqin.az 21:19

Путин в октябре поедет на переговоры с Си Цзиньпином в Китай – это подтвердил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече c членом политбюро ЦК КПК Ван И. Похоже, у старшего друга Си Цзиньпина к российскому партнеру накопились вопросы, главный из которых связан с тем, что министры иностранных дел стран «Большой семерки» в рамках Генеральной Ассамблеи ООН выпустили совместное заявление, в котором призвали Китай оказать давление на Россию ради прекращения ее агрессии в Украине.

Что примечательно и не перестает меня поражать, так это то, насколько популярна официальная и медийная российская картинка Китая. Вкратце ее можно описать так: Пекин для Москвы – самый верный союзник, поскольку у него все проблемы с Западом идентичны российским. И точка. Даже простой, но непредвзятый анализ имеющейся информации просто кричит, что это не так, что такая картинка мало того, что ущербная – она еще и опасная, поскольку формирует завышенные ожидания от Китая в украинской войне у россиян. Кроме того, официальные фантазии российских властей на эту тему настолько расходятся с действительностью, что в зазор между ними можно пихать любой информационный мусор. Как говорится, «вали кулем, после разберем». Вот только вопрос - а оно точно будет, это «после» или Россия останется у разбитого корыта надежд на Пекин? Ведь именно к этому все и идет. 21 марта 2023 года в Москве прошла официальная встреча главы КНР и президента России, на которой Си Цзиньпин совершенно однозначно отказался поддержать путинский проект «Сила Сибири-2», в рамках которого Россия через Монголию планировала поставлять в Китай 50 миллиардов тонн газа ежегодно.

С середины прошлого года, сначала поодиночке, а затем и в массовом порядке китайские банки начали вводить ограничения в работе с российской финансовой системой. Далее Китай объявил о сокращении закупок российской нефти, а не так давно объявил об ограничениях на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, от чипов до квадрокоптеров, в том числе – и предназначенных для сельского хозяйства. И как вишенка на торте - Пекин и юридически, и фактически полностью отказался от участия Москвы в проекте модернизации Транссибирской магистрали. Что означает исключение России из мега-проекта «Пояс и Путь». Если вот это все в глазах Москвы и коллективного Запада выглядит «китайской поддержкой» российской политики – то тогда кое-кому нужно срочно к окулисту, а то и к психологам. А вот другая сторона медали выглядит совершенно по-иному. Российские нефть и газ льются в Китай рекой по самым приятным для Пекина и китайских бизнесменов ценам. За юани, которые российский бизнес вынужден тратить тоже в Китае. Российскую сибирскую тайгу китайцы скупили практически на корню, и ежедневно загруженные кедром, сосной, лиственницей и березой железнодорожные составы движутся по Транссибу к китайской границе.