Китай исключает Россию из мега-проекта «Пояс и Путь» продолжение главной темы
Путин в октябре поедет на переговоры с Си Цзиньпином в Китай – это подтвердил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече c членом политбюро ЦК КПК Ван И.
Похоже, у старшего друга Си Цзиньпина к российскому партнеру накопились вопросы, главный из которых связан с тем, что министры иностранных дел стран «Большой семерки» в рамках Генеральной Ассамблеи ООН выпустили совместное заявление, в котором призвали Китай оказать давление на Россию ради прекращения ее агрессии в Украине.
Что примечательно и не перестает меня поражать, так это то, насколько популярна официальная и медийная российская картинка Китая. Вкратце ее можно описать так: Пекин для Москвы – самый верный союзник, поскольку у него все проблемы с Западом идентичны российским. И точка.
Даже простой, но непредвзятый анализ имеющейся информации просто кричит, что это не так, что такая картинка мало того, что ущербная – она еще и опасная, поскольку формирует завышенные ожидания от Китая в украинской войне у россиян. Кроме того, официальные фантазии российских властей на эту тему настолько расходятся с действительностью, что в зазор между ними можно пихать любой информационный мусор. Как говорится, «вали кулем, после разберем». Вот только вопрос - а оно точно будет, это «после» или Россия останется у разбитого корыта надежд на Пекин?
Ведь именно к этому все и идет. 21 марта 2023 года в Москве прошла официальная встреча главы КНР и президента России, на которой Си Цзиньпин совершенно однозначно отказался поддержать путинский проект «Сила Сибири-2», в рамках которого Россия через Монголию планировала поставлять в Китай 50 миллиардов тонн газа ежегодно.
С середины прошлого года, сначала поодиночке, а затем и в массовом порядке китайские банки начали вводить ограничения в работе с российской финансовой системой. Далее Китай объявил о сокращении закупок российской нефти, а не так давно объявил об ограничениях на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, от чипов до квадрокоптеров, в том числе – и предназначенных для сельского хозяйства. И как вишенка на торте - Пекин и юридически, и фактически полностью отказался от участия Москвы в проекте модернизации Транссибирской магистрали. Что означает исключение России из мега-проекта «Пояс и Путь».
Если вот это все в глазах Москвы и коллективного Запада выглядит «китайской поддержкой» российской политики – то тогда кое-кому нужно срочно к окулисту, а то и к психологам.
А вот другая сторона медали выглядит совершенно по-иному. Российские нефть и газ льются в Китай рекой по самым приятным для Пекина и китайских бизнесменов ценам. За юани, которые российский бизнес вынужден тратить тоже в Китае. Российскую сибирскую тайгу китайцы скупили практически на корню, и ежедневно загруженные кедром, сосной, лиственницей и березой железнодорожные составы движутся по Транссибу к китайской границе.
По свежим данным федеральной таможенной службы РФ, доля Китая в импорте автомобилей Россией за январь–август текущего года составила 92%. То есть – девять десятых своего ключевого рынка, стратегически важного хотя бы из-за огромных российских расстояний и деградации речного и железнодорожного транспорта, полностью перешло к одному поставщику. С узнаваемым узким разрезом глаз.
И если проанализировать ситуацию с китайским присутствием на других российских рынках, то вряд ли она будет выглядеть многим лучше. При том, замечу, что та же российская сельхозпродукция свободного выхода на рынки Китая не имеет, и эта ситуация поддерживается искусственными ограничениями, которые создаются и поддерживаются на уровне китайского правительства.
На этом фоне вопрос о том, есть ли у Си Цзиньпина возможность убедительно попросить Путина начать диалог вокруг Украины, выглядит совершенно риторически. Когда ему потребуется – и убедительно, и жестко попросит, да еще и приведя при этом неотразимые аргументы экономического характера. И Путин это прекрасно понимает.
Другое дело, что председателя КНР текущая ситуация вполне устраивает. И «момент истины» в российско-китайских отношениях наступит только тогда, когда Запад четко и конкретно объяснит Пекину, что он получит за свои посреднические услуги. Китай – это всегда в первую очередь про деньги или бизнес. Просто, по всей видимости, и Пекин еще не озвучил свой прейскурант, и Запад не сформулировал, сколько и чем он готов ему заплатить.