США ввели санкции против турецких и немецких компаний

США ввели санкции против нескольких десятков компаний из Германии, Индии, Китая, Турции, Эстонии и ряда других стран за поддержку оборонно-промышленного комплекса России.

Как сообщило Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, в общей сложности в черный список вносятся названия 49 фирм. Основная их часть (42) находится в Китае.

По данным правительства США, подвергшиеся санкциям компании поставляли России интегральные схемы американского происхождения.