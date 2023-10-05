Второй за день подрыв на мине в Тертере

6 октября около 20:30 житель села Гасангая Тертерского района Замеддин Гасанли, 1986 года рождения, подорвался на мине.

Информация об инциденте поступила в полицию.

Сообщается, что у Гасанли травма ноги, он госпитализирован. По факту ведется расследование.

Сегодня около 17 часов на территории села Чайлы Тертерского района в результате подрыва на противопехотной мине погиб житель села Гасангая Ягуар Алигейдар оглу Хадыев.