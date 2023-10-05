Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял министра дорог и градостроительства Ирана, сопредседателя Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах со стороны Ирана Мехрдада Базрпаша, сообщает официальный сайт главы государства.

На встрече Алиев отметил значение состоявшейся сегодня вблизи поселка Агбенд Зангиланского района церемонии закладки фундамента проектов строительства автомобильного моста и погранично-таможенной инфраструктуры, берегоукрепительных мероприятий на территории, подчеркнув, что это внесет вклад в дело дальнейшего укрепления дружественных связей.

Сообщив, что Азербайджан как в двустороннем, так и многостороннем форматах продолжает деятельность, связанную с созданием транспортных коридоров, Алиев отметил значение состоявшейся сегодня недалеко от поселка Агбенд Зангиланского района закладки фундамента проектов строительства автомобильного моста и погранично-таможенной инфраструктуры, берегоукрепительных мероприятий на территории и с точки зрения разветвления этих путей.

Президент подчеркнул, что прокладка автомобильных и железных дорог, соединяющих наши страны и представляющих большое значение для региона, послужит стабильности и сотрудничеству для всего региона.

Глава государства также отметил значение работы, проводимой в области развития и дальнейшего расширения пропускной способности транспортного коридора Север-Юг.

Отметив, что повестка дня двусторонних отношений включает не только транспортный сектор, но и более широкие сферы, президент Азербайджана высоко оценил работу Межправительственной комиссии, сказал, что во всех сферах достигнуты хорошие результаты. Глава государства сказал, что азербайджано-иранская дружба и сотрудничество являются важным фактором для всего региона.

Подчеркнув важность решения региональных вопросов с участием стран региона, Алиев отметил в этом контексте, что именно Азербайджан является инициатором формата сотрудничества 3+3, расценил проведение в скором времени встреч в данном формате как позитивный шаг.

Гость передал поздравления в связи с реинтеграцией Карабахского региона Азербайджана и расценил это как очень важное событие. Он отметил, что спустя 30 лет нарушенная справедливая позиция Азербайджана, к счастью, была восстановлена, страна восстановила свой суверенитет.

Подчеркнув, что страны и народы региона связывают друг с другом глубокие исторические и культурные узы, Базрпаш сказал, что мир на Южном Кавказе откроет большие перспективы для региона.