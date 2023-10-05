Азербайджан проиграл в Баку Казахстану Отбор на чемпионат мира
Сборная Азербайджана по футзалу провела третий матч в элитном отборочном раунде чемпионата мира-2024.
В Баку наша команда играла против национальной сборной Казахстана и проиграла со счетом 2:4.
В составе сборной Азербайджана отличились Хади Ахмади, открывший счет на 12-й минуте, и Манека, который на последней минуте лишь подсластил горькую пилюлю поражения.
В первых двух играх отбора Азербайджан проиграл в Румынии со счетом 1:3, а затем разгромил в Баку Нидерланды – 6:1.
Сегодня в нашей группе Румыния одолела Нидерланды – 2:1.
После 3 туров у Казахстана 9 очков, у Румынии – 6, у Азербайджана – 3, у Нидерландов очков нет.
11 октября сборная Азербайджана сыграет с Казахстаном в Астане.
Всего в элитном раунде 20 команд, которые поделены на пять групп. Победители групп напрямую попадут в финальную стадию чемпионата мира. Четыре лучшие сборные среди занявших 2-е места сыграют в плей-офф, где определят еще двух участников ЧМ. Таким образом, Европу на мундиале, который пройдет в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года, представят семь сборных.
Напомним, что сборная Азербайджана начала борьбу в отборе с основного раунда, где заняла 2-е место в группе с Польшей и Грецией и вышла в элитный раунд.