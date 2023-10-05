Сборная Азербайджана по футзалу провела третий матч в элитном отборочном раунде чемпионата мира-2024.

В Баку наша команда играла против национальной сборной Казахстана и проиграла со счетом 2:4.

В составе сборной Азербайджана отличились Хади Ахмади, открывший счет на 12-й минуте, и Манека, который на последней минуте лишь подсластил горькую пилюлю поражения.

В первых двух играх отбора Азербайджан проиграл в Румынии со счетом 1:3, а затем разгромил в Баку Нидерланды – 6:1.

Сегодня в нашей группе Румыния одолела Нидерланды – 2:1.

После 3 туров у Казахстана 9 очков, у Румынии – 6, у Азербайджана – 3, у Нидерландов очков нет.

11 октября сборная Азербайджана сыграет с Казахстаном в Астане.

Всего в элитном раунде 20 команд, которые поделены на пять групп. Победители групп напрямую попадут в финальную стадию чемпионата мира. Четыре лучшие сборные среди занявших 2-е места сыграют в плей-офф, где определят еще двух участников ЧМ. Таким образом, Европу на мундиале, который пройдет в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года, представят семь сборных.

Напомним, что сборная Азербайджана начала борьбу в отборе с основного раунда, где заняла 2-е место в группе с Польшей и Грецией и вышла в элитный раунд.