Сын Кадырова теперь Герой Чечни

"Я с большим удовольствием поздравляю моего ДОРОГОГО ПЛЕМЯННИКА, ВНУКА первого президента ЧР, Героя России АХМАТА-ХАДЖИ КАДЫРОВА (ДАЛА цуьнан гIазот къобал дойла), АДАМА РАМЗАНОВИЧА КАДЫРОВА с присвоением высшего звания Чеченской Республики - Герой Чеченской Республики!

Нет сомнений, ДОРОГОЙ ПЛЕМЯННИК АДАМ РАМЗАНОВИЧ является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека. С самых юных лет он проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну. Как результат, АДАМ сумел выучить наизусть главную Книгу мусульман - Священный КОРАН, заслужив высокое звание «Хафиз». Также ДОРОГОЙ ПЛЕМЯННИК проявляет себя в учёбе, изучает различные науки, интересуется историей, языками, литературой.

Особенных успехов АДАМ достиг в спортивном направлении, одержав ряд ярких и безоговорочных побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам. Кроме того, ДОРОГОЙ ПЛЕМЯННИК занял первое место во внутреннем зачёте в рамках 10-го открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений на базе РУС в Гудермесе. Там АДАМ проявил себя как истинный воин и настоящий боец. Я очень рад, что ДОРОГОЙ ПЛЕМЯННИК является достойным наследником своего великого ДЕДУШКИ - АХМАТА-ХАДЖИ. Убеждён, что АДАМ принесет огромную пользу своему народу и стране, будет верно и неотступно служить интересам Отечества. Я желаю АДАМУ крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и успехов! АХМАТ-СИЛА! АЛЛАХУ АКБАР!!", - написал Делимханов в своем телеграме (орфография сохранена).