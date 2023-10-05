В Кремле ждут Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может принять участие по видеосвязи в саммите СНГ, который пройдет в Бишкеке 13 октября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он сказал, что не обладает информацией о возможном визите премьер-министра Армении.

Отметим, что генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев ранее заявлял, что ожидает участия лидеров Азербайджана и Армении в октябрьском саммите Содружества.