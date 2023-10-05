Арестович заявил, что Украина проигрывает России

По его словам, Россия мобилизовала промышленность и наладила серые схемы поставки импортных запчастей для военного производства, в то время как в Украине никакой мобилизации промышленности не было.

«У них крадется 80%, но они отладили серые схемы, идут доходы от нефти, которые никак не могут прервать, у них идет оборудование двойного назначения, они мобилизовали ВПК и пользуются своими естественными преимуществами, заинтересованностью в них, в том числе, наших союзников...

А мы не приняли свои решения, не хотим принять», – сказал экс-советник ОП. «У нас полный раздрай, бардак и воровство, а они принимают качественные решения. И мы будем хлебать это полной ложкой. А теперь сопоставьте это с прекращением западной помощи, и можете представить, какой веселой будет зима», – добавил Арестович.

По его мнению, Украина «проигрывает на стратегическом уровне последние месяцев восемь».