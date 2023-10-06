CША высылают российских дипломатов

Вашингтон объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства, работающих в США, после аналогичного решения Москвы в прошлом месяце, сообщил представитель Государственного департамента США.

«В ответ на высылку Российской Федерацией под надуманным предлогом двух дипломатов посольства США в Москве Государственный департамент США объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства, работающих в Соединенных Штатах», – отметил спикер.

Он подчеркнул, что Госдеп США «не будет мириться с практикой преследования российским правительством наших дипломатов».

«Действия Государственного департамента являются четким сигналом, что неприемлемые действия против сотрудников нашего посольства в Москве будут иметь последствия», - добавил представитель внешнеполитического ведомства.

В сентябре МИД России объявил персонами нон грата первого секретаря посольства США в Москве Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна.