Байден призвал освободить Нобелевского лауреата

Президент США Джо Байден призвал Иран освободить правозащитницу Наргиз Мохаммади, которая была удостоена Нобелевской премии мира.

"Я призываю правительство Ирана немедленно освободить ее и других борцов за гендерное равенство из заключения", - говорится в заявлении президента США.

Байден добавил, что США намерены и далее требовать привлечения к ответственности тех представителей властей Ирана, которые несут ответственность за нарушения прав человека.