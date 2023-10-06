Во Франции отомстили Зеленскому за поддержку Азербайджана

Мэр французского города Вьен Тьерри Ковач принял решение снять со здания администрации флаг Украины после заявления украинского президента Владимира Зеленского об Азербайджане. Об этом в пятницу, 6 октября, пишет издание Dauphiné libéré.

Так Ковач отреагировал на телефонные переговоры Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которые касались гуманитарной помощи Баку Киеву в энергетическом секторе.