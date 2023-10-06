Сделка Вагита Алекперова с SOCAR: кредит в 1,5 миллиарда долларов

По информации Reuters, речь идет только о части более широкой сделки, связанной с НПЗ Star. Контрольный пакет акций этого предприятия, перерабатывающего в сутки до 200.000 баррелей нефти, принадлежит госкомпании SOCAR, которая инвестировала в его строительство миллиарды долларов.

Агентство Reuters сообщает, что российская частная нефтяная компания «Лукойл» выделила азербайджанской государственной компании SOCAR кредит в размере 1,5 миллиарда долларов для поставок нефти на нефтеперерабатывающий завод Star в Турции.

Ни «Лукойл», ни SOCAR, ни НПЗ STAR не ответили на запрос Reuters о комментариях. Источникам же британской информационного агентства пока ничего неизвестно ни о продолжительности сделки, ни об условиях кредита.

Несмотря на то, что еще с 2014 года «Лукойл» находится под рядом санкций США, охватывающих энергетический сектор России, этой компании удалось избежать жестких ограничений, введенных после российского вторжения в Украину в отношении её основных конкурентов. Litasco, торговое подразделение «Лукойла», по-прежнему поставляет нефть на свои нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии и Румынии и имеет офисы в Дубае и Женеве.

Нефтеперерабатывающий завод STAR, введенный в эксплуатацию в 2018 году, предназначался, в первую очередь, для переработки нефти марок «Юралс» и «Киркук» с высоким содержанием серы. По данным британской фондовой биржи LSEG, после резкого сокращения импорта российской нефти, акцент в переработке сместился на казахстанские, иракские и западноафриканские сорта.

После того, как в соответствии с санкциями Евросоюза большинство европейских НПЗ прекратили импортировать российскую нефть, сделка с SOCAR даст «Лукойлу» еще одного клиента в непосредственной близости от портов Российской Федерации. Как известно, Турция не ввела санкции против России и продолжает импортировать российские нефть и газ.