Сделка Вагита Алекперова с SOCAR: кредит в 1,5 миллиарда долларов
Агентство Reuters сообщает, что российская частная нефтяная компания «Лукойл» выделила азербайджанской государственной компании SOCAR кредит в размере 1,5 миллиарда долларов для поставок нефти на нефтеперерабатывающий завод Star в Турции.
По информации Reuters, речь идет только о части более широкой сделки, связанной с НПЗ Star. Контрольный пакет акций этого предприятия, перерабатывающего в сутки до 200.000 баррелей нефти, принадлежит госкомпании SOCAR, которая инвестировала в его строительство миллиарды долларов.
Ни «Лукойл», ни SOCAR, ни НПЗ STAR не ответили на запрос Reuters о комментариях. Источникам же британской информационного агентства пока ничего неизвестно ни о продолжительности сделки, ни об условиях кредита.
Несмотря на то, что еще с 2014 года «Лукойл» находится под рядом санкций США, охватывающих энергетический сектор России, этой компании удалось избежать жестких ограничений, введенных после российского вторжения в Украину в отношении её основных конкурентов. Litasco, торговое подразделение «Лукойла», по-прежнему поставляет нефть на свои нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии и Румынии и имеет офисы в Дубае и Женеве.
Нефтеперерабатывающий завод STAR, введенный в эксплуатацию в 2018 году, предназначался, в первую очередь, для переработки нефти марок «Юралс» и «Киркук» с высоким содержанием серы. По данным британской фондовой биржи LSEG, после резкого сокращения импорта российской нефти, акцент в переработке сместился на казахстанские, иракские и западноафриканские сорта.
После того, как в соответствии с санкциями Евросоюза большинство европейских НПЗ прекратили импортировать российскую нефть, сделка с SOCAR даст «Лукойлу» еще одного клиента в непосредственной близости от портов Российской Федерации. Как известно, Турция не ввела санкции против России и продолжает импортировать российские нефть и газ.
Однако нынешним летом из-за осложнений, вызванных международными финансовыми ограничениями на бизнес с Москвой, и НПЗ STAR пришлось также сократить импорт российской нефти. По данным LSEG Eikon, в начале этого года НПЗ вначале сократил, а позднее и вовсе приостановил импорт нефти сорта Urals, заменив ее казахстанской нефтью, которая имеет аналогичное качество и все еще отгружается из российских портов.
По данным LSEG, если в 2022 году НПЗ STAR закупала ежесуточно в среднем 100 тысяч баррелей нефти марки Urals, то в 2023 году объем продаж составил менее 50 тысяч баррелей в сутки.
Как сообщают источники Reuters, «Лукойл» с октября начнет ежесуточно поставлять на НПЗ STAR нефть марки Urals в объеме порядка 100 тысяч баррелей, что эквивалентно половине мощности предприятия.
По данным LSEG, в конце сентября и начале октября три танкера, принадлежащих «Лукойлу» - Azure Celeste, Ocean Faye и Sea Fidelity уже доставили в Турцию из Приморска по 100 тысяч тонн нефти Urals, что является первыми поставками в рамках нового соглашения.