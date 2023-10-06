США готовят новый пакет вооружений для Украины

На следующей неделе администрация американского президента Джо Байдена объявит о новом пакете оружия для Украины, поскольку Пентагон продолжает предоставлять средства, обнаруженные из-за многомиллиардной бухгалтерской ошибки.

По данным анонимных источников издания, обнаруженные средства позволили администрации Байдена отправить Киеву оружие, материалы и боеприпасы, несмотря на исключение новой помощи Украине из временного законопроекта о расходах, принятого Палатой представителей в минувшие выходные.

Байден просил Конгресс утвердить еще 24 миллиарда долларов для Украины, и запрос все еще находится на рассмотрении.

Однако Пентагон все еще имеет около 5,4 миллиарда долларов из предоставленных Конгрессом полномочий на сокращение президентского бюджета.