Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 01:34

Разочаровавшаяся в России Армения ищет новых партнеров в военно-техническом сотрудничестве, а также в других сферах. Напомним, после 44-дневной Карабахской войны осенью 2020 года Москва отказывается продавать Еревану оружие. К тому же из-за войны в Украине Россия сама испытывает серьезную нужду в вооружениях, закупая его у Ирана и Северной Кореи. На этом фоне Ереван находится в процессе лихорадочного поиска новых поставщиков. После того, как Азербайджан полностью восстановил суверенитет над Карабахом, Франция стала первой западной страной, официально заявившей, что начнет поставлять оружие в Армению. В настоящее время об этом ведутся интенсивные переговоры. Из сообщений армянских СМИ известно, что при закупках приоритеты Еревана будут отданы различным средствам ПВО, в том числе зенитно-ракетным комплексам SAMP-T.

Тем временем серьезные планы по обеспечению Армении оружием имеет и Индия. К тому же с финансовой точки зрения индийское оружие для Армении является более доступным, кроме того, оно создано на основе технологий российской военной промышленности, что позволит армянским военным быстрее его освоить. Харша Какар, отставной генерал армии Индии и эксперт по безопасности, отметил в интервью изданию StratNews Global, что снижение роли России в регионе и продолжающаяся военная напряженность между Азербайджаном и Арменией могут дать Индии в этом вопросе определенные преимущества. «До сих пор основным военным поставщиком Армении была Россия, - отметил индийский генерал. - Но поскольку Москва занята войной в Украине, она не смогла выполнить взятые на себя обязательства. В отличие от Пакистана и Турции, которые вооружили Азербайджан. В результате Армении пришлось, не мешкая, обратиться к другим поставщикам, и Индия была оптимальным выбором».

По словам Какара, у Еревана есть три конкретные причины «обратить внимание на Нью-Дели». Одной из них является зависимость Армении от российского оружия. Как известно, индийская военная промышленность производит собственное оружие на базе российских систем вооружений. К примеру, индийские ракетные комплексы «Пинака» созданы на основе российских ЗРК «Смерч». Вторая причина заключается в том, что Индия ставит свои системы оружия на поточное производство только после тщательных и многосторонних испытаний. «Это значит, что стране, решившей купить у Индии боевые системы, состоящие на вооружении индийской армии, не придется их испытывать, - говорит генерал Харша Какар. – И, наконец, третья причина в том, что военные столкновения между Арменией и Азербайджаном происходят в основном в высокогорной местности. То есть в условиях, применительно к которым и создается большая часть индийского оружия». Сообщается, что еще до 44-дневной войны Индия продала Армении четыре контрбатарейных радара Swathi общей стоимостью в 40 миллионов долларов, а недавно отправила в Армению дальнобойные реактивные установки «Пинака», противотанковые комплексы управляемого и лазерного наведения, ракеты нового поколения Akash, а также самоходно-артиллерийские установки.

Армения заинтересована также в покупке у Индии гиперзвуковых ракет BrahMos, что, правда, может вызвать вопросы у Москвы. Дело в том, что BrahMos была произведена совместно Россией и Индией и впервые испытана еще в начале 2000-х годов. Эти ракеты, существующие в версиях «море-земля», «земля-земля» и «воздух-земля», созданы на базе широко используемых Россией в Украине ракет «Оникс». Их скорость составляет 2,5-2,8 МАХ, то есть они летят в 2,5-2,8 раза быстрее звука, а радиус поражения BrahMos достигает 300 километров. Российские истребители Су-30СМ также могут быть снабжены ракетами BrahMos. В свое время Армения купила у России четыре самолета Су-30СМ, правда, без сопутствующего вооружения. Другими словами, Москва не передала Еревану ракеты «воздух-земля» и «воздух-воздух», предназначенные для истребителей Су-30СМ. А в прошлом году появились сообщения, что Армения планирует отправить эти истребители в Индию для их модернизации и оснащения ракетами. По словам генерал Какара, Индия в любом случае должна получить разрешение у России на продажу Армении ракет BrahMos. Что касается остальных вооружений, то получать разрешения России на их поставки нет необходимости, поскольку все они разработаны исключительно Индией.