США просят Польшу передать Patriot Украине
США предлагают Польше передать имеющиеся у нее зенитно-ракетные комплексы Patriot Украине. В обмен американцы обещают полякам отправить систему израильского ПВО Iron Dome, пишет издание Politico.
«Польша может развернуть свои системы Patriot в Украине, где США уже разместили аналогичные системы. Такой обмен (Patriot на Iron Dome) является нормальным, поскольку пока две батареи Iron Dome остаются в руках США», - пишет издание.
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