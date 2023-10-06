Фархад Мамедов, автор haqqin.az 01:58

Когда в 2022 году президент Франции Эммануэль Макрон предложил сформировать неформальный дискуссионный клуб «Европейское политическое сообщество» с идеей объединить страны, которые, не являясь членами Евросоюза, разделяют европейские ценности и выступают против вторжения России в Украину, многие аналитики предсказывали, что инициатива Макрона, как, впрочем, и большинство внешнеполитических шагов президента Франции, обречена на провал. Как показали дальнейшие события, они были абсолютно правы.

Даже авторитетное американское издание Politico в репортаже из испанской Гранады, где проходил третий саммит Европейского политического сообщества, собравший около 50 европейских лидеров и сотни журналистов, пишет, что это мероприятие завершилось полным фиаско. В результате его участники, не сумевшие добиться сколько-нибудь существенного прогресса в урегулировании конфликтов на границах Европы, а также в решении других региональных вопросов, разъехались по домам, даже не проведя итоговую пресс-конференцию. Следует отметить, что к новой структуре присоединились Грузия, Украина и Молдова, а Азербайджан участвовал в двух предыдущих саммитах сообщества. Примечательно в этой связи, что в начале октября 2022 года в рамках состоявшегося в Праге саммита Европейского политического сообщества, на переговорах между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при участии президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олаф Шольца и президента Совета Евросоюза Шарля Мишеля стороны признали территориальную целостность друг друга, приняв соответствующее заявление.

Напомним, что за несколько дней до саммита в Гранаде Азербайджан военным путем восстановил полный суверенитет над Карабахом, лишив тем самым западных посредников возможностей манипулировать так называемым «карабахским вопросом» на последующих мирных переговорах между Баку и Ереваном. Многие аналитики сходились во мнении, что восстановление полного суверенитета Азербайджана над Карабахом значительно расширяет возможности для достижения мира в регионе. И даже если армяно-азербайджанское мирное соглашение не будет подписано в Гранаде, говорили они, в этом направлении все равно можно будет добиться значительного прогресса. Но, как известно, президент Ильхам Алиев ехать в Гранаду отказался, поскольку Франция и лично президент Макрон заняли на фоне последних событий очевидную антиазербайджанскую позицию. Еще одна причина отсутствия нашей страны на саммите заключалась в том, что к участию в армяно-азербайджанских переговорах не была допущена Турция - важный региональный игрок, являющийся к тому же стратегическим союзником Азербайджана.

Следует заострить внимание на официальном заявлении Баку, в соответствии с которым Азербайджан не отказывается от посредничества Евросоюза и готов продолжить с Арменией переговоры в брюссельском формате. Советники Макрона рассматривали третий саммит Европейского политического сообщества в Гранаде как возможность добиться мира между Арменией и Азербайджаном, снизить напряженность на Балканах, а также провести стратегические переговоры по безопасности европейского континента. Однако отказ президентов Азербайджана и Турции участвовать в саммите разрушил, по выражению Politico, надежды участников принять хоть какие-то меры, связанные с «решением гуманитарного кризиса вокруг Карабаха». Ощущение недееспособности саммита достигло кульминации в момент, когда Испания как принимающая страна, к разочарованию около 700 журналистов, отменила в последнюю минуту итоговую пресс-конференцию, на которой изначально планировалось подтвердить передачу руководства Европейским политическим сообществом от Испании Соединенному Королевству Великобритании.

Отсутствие энтузиазма у европейских лидеров по поводу саммита бросалось в глаза с самого начала дня, когда многие приглашенные не удосуживались поделиться мыслями с ожидающими новостей журналистами. Мимо, уткнувшись в мобильный телефон, прошла итальянка Джорджия Мелони. Ни канцлер Германии Олаф Шольц, ни британский премьер-министр Риши Сунак с прессой не общались. Нечего было сказать даже Эммануэлю Макрону, автору идеи создания Европейского политического сообщества. Впрочем, понимая противоестественность ситуации, Макрон все-таки вышел к журналистам, чтобы отметить укрепление сотрудничества, достигнутое между 47 членами EPC в борьбе с киберпреступностью, а также переговоры по Армении, которые, несмотря на отсутствие Азербайджана, лидер Франции назвал «весьма полезными». Отвечая на вопрос, почему США задерживают помощь Украине, Макрон назвал десятки миллиардов долларов американской поддержки «прекрасным дополнением» к вкладу Евросоюза, но предупредил, что США «не смогут заменить нашу европейскую мобилизацию».

После чего обычно словоохотливый Эммануэль Макрон резко прервал импровизированную пресс-конференцию и присоединился к другим лидерам Европы, совершающим вечернюю экскурсию по архитектурно-парковому ансамблю Альгамбра». Испанская сторона отказалась объяснить, почему была отменена основная пресс-конференция. По словам одного из европейских дипломатов, «из-за отсутствия фундаментальных вопросов» не было необходимости в заявлениях для прессы. «И вообще, - резюмировал дипломат, - данный саммит – это мини-ООН, политический рынок, на котором лидеры могут перемещаться и заключать сделки». Когда в мае 2022 года, после вторжения России в Украину, Макрон запустил идею ЕПС, его амбиции заключались в том, чтобы создать «новое пространство для сотрудничества» и способствовать тем самым достижению мира и безопасности на континенте. Однако саммит в Гранаде доказал, что планы Макрона оказались лишь ничем не подкрепленными политическими амбициями. Саммит в Гранаде доказал, что Европейское политическое сообщество – это не более, чем неформальная площадка для дискуссий, лишенных практического смысла.