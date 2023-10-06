12:29

Глава регионального совета Шаар Ха-Негев Офир Либштейн погиб во время перестрелки с палестинской группировкой «Хамас». По информации Times of Israel, жертвами военных действий в Израиле стали шесть человек. Свыше 100 человек ранены. Также сообщается, что в результате ракетного обстрела Израиля был ранен генерал-майор. Согласно информации, в ходе боев в Сдероте был ранен командующий Южным полицейским округом генерал-майор Амир Коэн. Тем временем израильские СМИ сообщают, что свыше 140 раненых доставлены в больницу Сорока в Беер-Шеве. Из них 20 - тяжелораненые и раненые в критическом состоянии. 12-й канал ИТВ рассказал, что боевики «Хамас» все еще удерживают несколько населенных израильских пунктов. В больницах Израиля находятся более 250 раненых. Армия обороны Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами около сектора Газа. Их контролируют боевики «Хамас».

* * * 12:14 Израильская армия сообщила, что десятки истребителей в настоящее время выполняют удары по целям «Хамас» в секторе Газа. Представитель израильской армии, Даниэль Хагари, подчеркнул, что с 6:30 утра в Израиль было запущено более 2,200 ракет. Ожидается, что в ближайшее время армия предоставит дополнительную информацию по этому вопросу. Тем временем движение «Хамас» опубликовало кадры десантирования своих боевиков на территорию Израиля на парапланах.

*** 12:05



Военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа в ответ на начатый в субботу массированный ракетный обстрел с палестинской стороны получила название «Железные мечи». Об этом сообщила армейская пресс-служба. «Официальный представитель Армии обороны Израиля допустил к публикации название операции: «Железные мечи», - говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля сообщает, что десятки истребителей наносят удары по объектам, принадлежащим группировке «Хамас». В то же время «Хамас» заявил о том, что его боевикам удалось похитить и доставить в секторе 35 израильтян. В палестинском сегменте социальных сетей распространяются сообщения и подтверждающие их видеоролики о похищенных израильтянах, которых увезли в Газу. В одном из роликов видно, как на месте пассажира в пикапе сидит перепуганный молодой человек в трусах и майке, которого вытащили прямо из постели. По всей видимости, речь идет о представителе общины Бней-Менаше, часть которой проживает в Сдероте. Вокруг пикапа собралась арабская толпа, и все снимают похищенного, пищут израильские «Детали». На других роликах засняты моменты проникновения палестинских боевиков на укрепленные позиции ЦАХАЛа рядом в приграничной зоне. Неизвестно, находился ли кто-то внутри в этот момент. Также в соцсетях публикуют ролик с сожжением на центральной площади Джебалии частного автомобиля, угнанного в Израиле.

* * * 11:44 «ХАМАС сегодня утром совершил серьезную ошибку, начав войну против Государства Израиль». Как передает Al Jazeera, об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. «Солдаты ЦАХАЛа ведут бои на всех точках проникновения противника. Государство Израиль выиграет эту войну», — заявил глава оборонного ведомства. Тем временем глава политбюро движения «Хамас» Исмаил Хания сделал заявление по поводу текущей ситуации. Он обвинил Израиль в планировании агрессии против Газы и подчеркнул продолжающиеся нарушения со стороны Израиля. Исмаил Хания заявил: «Из-за всего этого мы ведем борьбу за честь, сопротивление и достоинство в защите Аль-Аксы под именем «Шторм Аль-Аксы». Этот шторм начался в Газе и распространится на Западный берег и за границу, и в каждом месте, где присутствуют наш народ и нация».

*** 11:28



В субботу, 7 октября, медицинский центр «Сорока» в Беэр-Шеве сообщил о доставке порядка 80 раненых из-за обострения обстановки в области безопасности. По данным центра, часть раненых находится в критическом состоянии со множественными травмами. Пострадавшие получают лечение в соответствующих отделениях: травматологии, хирургии и отделении интенсивной терапии. Генеральный инспектор полиции Коби Шабтай указал на 21 активный очаг конфликта на юге Израиля, где действуют палестинские боевики. Между тем «Хамас» утверждает, что захватил заложников в Отеф-Аза и увез их в сектор. Среди захваченных - военнослужащие и гражданские лица.

*** 11:10



Израиль подвергся массированным ракетным атакам из сектора Газа, в результате которых есть жертвы, пострадавшие и разрушения. Эти обстрелы, а также проникновение вооруженных группировок на израильскую территорию указывают на возможный провал в работе военной разведки ЦАХАЛ и служб безопасности страны, сообщают израильские СМИ. По предварительным данным, израильская разведка не была в курсе подготовки «Хамас» к такому масштабу атаки. Также стало известно о проникновении нескольких групп через приграничные зоны, контролируемые ЦАХАЛ. Израильские СМИ пишут, что «Хамас» предпринял внезапную атаку, которая включала в себя запуск сотен ракет по населенным пунктам на юге страны и в центре, а также проникновение десятков боевиков через границу с сектором Газа. Боевикам удалось преодолеть «умную» защитную стену против подземных туннелей, строительство которой Израиль завершил около четырех лет назад. По первоначальным данным, отряды боевиков использовали парапланы и силой прорвались через ворота, используемые силами ЦАХАЛа возле забора. Жители города Сдерот сообщали и даже снимали на видео и фотографировали отряды террористов, передвигающихся пешком по Сдероту. Есть сообщения о перестрелке с близкого расстояния между полицией и террористами в нескольких местах. Интенсивные ракетные обстрелы застали врасплох политическое и военное руководство Израиля. Напомним, с утра в направлении израильских населенных пунктов, включая Тель-Авив, были запущены ракеты. Движение «Хамас» объявило о начале военной операции против Израиля под названием «Шторм Аль-Аксы».

*** 11:03



Жители поселения Беэри сообщили израильским СМИ, что нападающие находятся на улицах маленького городка возле границы с Газой, передает Al Jazeera. Израильтянка Двир Эфрат рассказала «Каналу 12», что не осмеливается говорить громче шепота и что она заперлась в своем доме с ножом. «Я слышу стрельбу», — сказала она.

*** 10:48



Армия Израиля приступила к ударам по территории сектора Газа после начавшегося в субботу массированного ракетного обстрела со стороны палестинского анклава. Об этом сообщила армейская пресс-служба. «Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют», - говорится в сообщении.

Hamas/Gazan militants entered the cities of Sderot and Ofakim (at least 4 locations) and shot citizens, residents. pic.twitter.com/m7q73rdNBf — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) October 7, 2023

* * * 10:14 Израильская армия начала военную операцию в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы своей территории. Перед этим армия объявила о состоянии боеготовности, израильские СМИ называют произошедшее войной. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о массовом призыве резервистов. Обстрелы Израиля из сектора Газа начались в субботу, 7 октября, в районе 6:30 утра. Сигналы тревоги звучали в Тель-Авиве и Иерусалиме. Есть сообщения об одной погибшей. Сообщается также о проникновении палестинских террористов в израильские населенные пункты на юге страны в районе сектора Газа. В том числе речь идет о городе Сдерот — отряд террористов проник в полицейский участок города, идет перестрелка. Армия подтверждает информацию о проникновении.

Ответственность за начало операции против Израиля взяло на себя движение «Хамас». Примерно через час после массированного обстрела Израиля и сообщений о проникновении палестинских террористов на территорию Израиля глава боевого крыла «Хамас» «Изаддин аль-Касам» Мохаммед Дейф выступил с обращением «ко всей арабской нации», передают израильские «Детали». Он объявил, что «Хамас» начал операцию «Туфан Аль-Акса» («Шторм Аль-Аксы») и уже выпустил более 5000 ракет по Израилю. «Мы заранее предупредили врага, — сказал Дейф. — Они осквернили Аль-Аксу и причинили вред «Мурабитат» (исламистским активисткам)». «Сегодня ярость Аль-Аксы взорвалась, и наши военные оперативники заставят врага понять, что его время прошло, — заявил Дейф. — С сегодняшнего дня наша с ним координация в сфере безопасности будет завершена». «Пришло время всем арабским и исламским силам объединиться, чтобы изгнать врага из всех наших убежищ – вы должны двигаться в сторону Палестины и не позволить границам или правительственным органам помешать вам участвовать в освобождении Аль-Аксы. Это день великой революции, призванной положить конец оккупации», — заявил Дейф.

A direct hit on Tel Aviv pic.twitter.com/S1UY8vznLE — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) October 7, 2023

According to reports couple of dozens (tens) of terrorists entered Israel on foot, with pickup trucks, motorcycles, and using paragliders. At the same time hundreds of rockets were shot starting at 06:30 am pic.twitter.com/G4mY4AIHxo — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) October 7, 2023

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже выехал в Тель-Авив, где расположены штаб-квартиры Минобороны и силовых структур Израиля (резиденция премьера и основные госучреждения находятся в Иерусалиме), и в ближайшее время проведет срочное совещание с руководством силовых структур страны. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства. Израильская армия объявила о «состоянии готовности к войне». Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы. «Армия обороны Израиля объявляет о состоянии готовности к войне», - говорится в сообщении. «Израильские граждане в южных и центральных районах обязаны оставаться рядом с убежищами, а в окрестностях сектора Газа - внутри убежищ. В настоящее время начальник Генерального штаба проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения армейских операций», - добавили в армии. Палестинские боевики проникли в субботу утром на израильскую территорию на фоне массированного обстрела со стороны сектора Газа, сообщила пресс-служба израильской армии. «За последний час террористическая организация ХАМАС начала массированный ракетный обстрел из сектора Газа по территории Израиля. В ряде мест террористы проникли на израильскую территорию», - говорится в сообщении.

Ashkelon rocket impact site. pic.twitter.com/HVT8zytpsG — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023