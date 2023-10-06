Глава AQTA встретился с руководителем «Россельхознадзора»
6 октября в Москве состоялась встреча делегации Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) под руководством Гошгара Тахмазлы с руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору («Россельхознадзор») Сергеем Данквертом.
На встрече были рассмотрены вопросы, связанные с регистрацией и подтверждением предприятий, импортирующих продукты питания с высоким уровнем риска из России в Азербайджан. Было отмечено успешное проведение этого процесса и продление срока разрешения на импорт продукции из предприятий, которые не прошли регистрацию, до 31 декабря 2023 года.
Стороны также обсудили эквивалентность системы подтверждения России, упрощение контроля за качеством и безопасностью продуктов животного происхождения, экспортируемых из Азербайджана, а также укрепление ветеринарного контроля на государственных пограничных переходах и проведение совместных мероприятий в пограничных районах. Они обсудили предложения по совместным мерам против трансграничных животных болезней, одновременной вакцинации диких животных против бешенства на обеих сторонах границы, сотрудничеству в области идентификации животных и совершенствованию механизмов контроля за экспортом продукции животного происхождения.
Также на встрече была упомянута необходимость улучшения систем контроля импорта и экспорта в фитосанитарной сфере путем интеграции информационных систем. Принято решение о согласовании процедур для сокращения длительности лабораторного анализа партий некоторых сельскохозяйственных продуктов (томаты, косточковые фрукты) при экспорте на основе гарантий со стороны агентства. Также стороны провели обмен мнениями по другим вопросам обоюдного интереса.
В рамках визита Г. Тахмазлы принял участие в официальной церемонии открытия агропромышленной выставки «Золотая осень — 2023» с участием председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и других государственных чиновников. Затем делегация AQTA приняла участие в пленарном заседании на тему «Инвестиции в будущее: современный взгляд на образование в сельском хозяйстве». Делегация также посетила Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр оценки качества зерна» России, где ознакомились с опытом работы лаборатории в определении показателей качества и безопасности зерновых продуктов.
Добавим, что сотрудники Агентства также приняли участие в круглом столе на тему «Федеральная государственная информационная система по отслеживанию пестицидов и агрохимикатов». Делегация встретилась с коллегами из Всероссийского центра по защите животных, Всероссийского государственного центра стандартизации и качества медицинских препаратов и кормов для животных и Всероссийского центра карантина растений, где ознакомились с деятельностью центра по производству новых феромонов, деятельностью научно-методического центра и отдела биологической защиты растений.
Визит делегации AQTA в Российскую Федерацию завершается сегодня.