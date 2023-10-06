Глава AQTA встретился с руководителем «Россельхознадзора»

6 октября в Москве состоялась встреча делегации Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) под руководством Гошгара Тахмазлы с руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору («Россельхознадзор») Сергеем Данквертом.

На встрече были рассмотрены вопросы, связанные с регистрацией и подтверждением предприятий, импортирующих продукты питания с высоким уровнем риска из России в Азербайджан. Было отмечено успешное проведение этого процесса и продление срока разрешения на импорт продукции из предприятий, которые не прошли регистрацию, до 31 декабря 2023 года.

Стороны также обсудили эквивалентность системы подтверждения России, упрощение контроля за качеством и безопасностью продуктов животного происхождения, экспортируемых из Азербайджана, а также укрепление ветеринарного контроля на государственных пограничных переходах и проведение совместных мероприятий в пограничных районах. Они обсудили предложения по совместным мерам против трансграничных животных болезней, одновременной вакцинации диких животных против бешенства на обеих сторонах границы, сотрудничеству в области идентификации животных и совершенствованию механизмов контроля за экспортом продукции животного происхождения.