Азербайджан и Сербия поговорили по душам

В ходе встречи рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обстановка в регионе после армяно-азербайджанского конфликта. Байрамов подчеркнул последовательную поддержку Сербией суверенитета Азербайджана и осудил двойные стандарты в вопросах международного права. Байрамов проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе, о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также об усилиях Азербайджана, направленных на реинтеграцию проживающих в Карабахском регионе армян.

Байрамов также обозначил намерение Баку активно противостоять попыткам внешнего вмешательства в региональные вопросы.

В свою очередь, Орлич подтвердил интерес к укреплению дружественных связей между странами на всех уровнях, включая межпарламентский, и выразил обеспокоенность из-за противоречивых позиций ряда стран по ситуации в регионе.