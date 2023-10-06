Азербайджан и Сербия поговорили по душам

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел переговоры с председателем Национальной ассамблеи Сербии Владимиром Орличем, сообщает пресс-служба МИД. 

В ходе встречи рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обстановка в регионе после армяно-азербайджанского конфликта. Байрамов подчеркнул последовательную поддержку Сербией суверенитета Азербайджана и осудил двойные стандарты в вопросах международного права. Байрамов проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе, о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также об усилиях Азербайджана, направленных на реинтеграцию проживающих в Карабахском регионе армян. 

Байрамов также обозначил намерение Баку активно противостоять попыткам внешнего вмешательства в региональные вопросы. 

В свою очередь, Орлич подтвердил интерес к укреплению дружественных связей между странами на всех уровнях, включая межпарламентский, и выразил обеспокоенность из-за противоречивых позиций ряда стран по ситуации в регионе.