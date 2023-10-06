Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 11:38

Масштабные задержания крупных ОПГ начались в Казахстане. Задержания проводятся Комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел и при координации Генеральной прокуратуры. А началось все с того, что 4 октября в Бишкеке силовики узнали, что один из самых известных кыргызстанских «воров в законе»- «Коля-киргиз», он же Камчибек Кольбаев, находится в ресторане «Блондер Паб» на улице Ибраимова. На место выехала группа захвата, но задержать его не сумела. По официальной версии «Коля-киргиз» открыл стрельбу и был убит ответным огнем. Других жертв и пострадавших, как сообщают кыргызстанские масс-медиа, нет.

И какая связь между кыргызстанским авторитетом и приграничной мафией в Казахстане – спросит въедливый читатель. Да самая прямая, поскольку «Коля-киргиз» был в числе ее создателей и одним из главных ее акционеров. 49-летний уроженец города Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызстана долгое время являлся ближайшим подручным криминального авторитета Рысбека Акматбаева. Потом он же своего босса и убрал, убив при этом еще двух человек. За это в 2000 году его приговорили к 25 годам лишения свободы, но после шести лет заключения он сбежал из тюрьмы, за что был объявлен в розыск. Но – и это первая, хотя и не единственная странность в его биографии – Генеральная прокуратура Кыргызстана отменила это решение. А в 2006 году его «короновали» в Москве «вором в законе» и назначили «смотрящим» за Кыргызстаном. Где он и начал создавать «приграничную мафию» - транснациональную преступную группировку, охватившую и Кыргызстан, и Казахстан, и Узбекистан. Контрабанда, наркотики, рэкет и захват собственности, бизнеса, торгово-складских помещений, организация каналов нелегальной миграции – он не брезговал ничем, что могло принести прибыль.

В 2017 году Кольбаев был внесен властями США в топ-10 криминальных авторитетов из стран бывшего СССР, чья собственность на территории Штатов подлежит аресту. Спустя четыре года его вновь арестовывают власти Кыргызстана. Но влияние его партнеров, сидевших в самых высоких креслах в Бишкеке и деливших с ним доходы от совместных криминальных операций, было столь велико, что в марте 2021 года Кольбаева освободили под подписку о невыезде. А через несколько дней власти США увеличили размер вознаграждения за сведения, которые позволят задержать «Колю-киргиза» или помогут нарушить финансовые потоки его ОПГ, ровно в пять раз – с одного миллиона долларов до пяти. А в августе нынешнего года произошло и вовсе трудно представимое – Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ)…прекратил уголовное дело в отношении Кольбаева. «Криминальный авторитет Камчыбек Асанбек Кольбаев подозревался в создании транснациональной преступной организации в Казахстане. Так как преступление было совершено в 2007 — 2009 годах, срок давности для привлечения его к уголовной ответственности истек» говорилось в официальном заявлении ГКНБ по этому поводу. Именно на этот период, напомню, пришлась и активность американцев в деле борьбы с «параллельным импортом/экспортом» в Россию из Центральной Азии, в котором «Коля-киргиз» имел солидную долю. И решение о прекращении против него уголовного дела трудно воспринимать иначе, как его согласие впустить в свой бизнес высокопоставленных лиц из Бишкека, а, возможно, – не только из той республики. После чего он перестал быть нужен, а перешел в разряд нежелательных свидетелей, молчание которых лучше всего гарантируется пулей.

Но если в Бишкеке решили, что вопрос с «приграничной мафией» на этом закрыт – то в Астане, занимающей более решительную и независимую от Москвы позицию по поводу российского «параллельного импорта/экспорта», считают совершенно иначе, что и подтвердил Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на недавней встрече с немецким канцлером Олафом Шольцем. А потому сразу после смерти при задержании «Коли-киргиза» в Бишкеке в казахстанском Комитете национальной безопасности и МВД решили, что наступил самый удобный момент для нанесения сокрушительного удара по «приграничной мафии», - и дали старт к началу давно готовившейся операции. Которая охватила сразу несколько областей Казахстана - Жамбылскую, Жетысу и Туркестанскую, а также три пограничных перехода - с Китаем (МЦПС «Хоргос»), Узбекистаном (пункт пропуска «Жибек жолы») и Кыргызстаном (пункт пропуска «Кордай авто»).