Наказан лжеадвокат

Багирзаде Джамал Рамазан оглу, который незаконно использовал статус адвоката, наказан. Согласно информации, полученной e-huquq.az, об этом решении сообщил районный суд Низами.

Управлением вне уголовного производства Генпрокуратуры в отношении Багирзаде Джамала Рамазан оглу было начато административное дело по статьям 227 (мелкое хищение) и 399 (незаконное использование статуса адвоката) Кодекса об административных правонарушениях и передано в районный суд Низами для рассмотрения.

По решению суда он был оштрафован на сумму 350 манатов.

Отметим, что ранее была распространена информация о том, что Джамал Багирзаде получил деньги от гражданки Парваны Бабаевой, представившись членом Коллегии адвокатов. Затем она обратилась с заявлением в Генеральную прокуратуру с этой жалобой.