Иран о посольстве Азербайджана в Тегеране

Посольство Азербайджана в Иране возобновит свою деятельность. Об этом заявил министр дорожного и городского развития Ирана Мехрдад Безрпаш в своем заявлении по поводу визита в Азербайджан.

Министр напомнил о недавних недоразумениях между сторонами.

Он отметил, что иранская сторона обратилась с просьбой о скорейшем возобновлении деятельности посольства Азербайджана, и Азербайджан пообещал предпринять шаги в этом направлении в кратчайшие сроки.