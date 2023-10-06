7 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья.

Владимир Путин выразил президенту Азербайджана признательность за внимание и поздравление.

Главы государств подчеркнули успешное развитие дружественных отношений между странами в различных сферах, обсудили перспективы сотрудничества и вопросы, связанные с новыми контактами.