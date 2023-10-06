Британия, Германия и Италия осуждают нападение на Израиль

Британия "безоговорочно осуждает ужасающее нападение" "Хамас" на израильских граждан, заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в социальной сети Х.

"Великобритания всегда будет поддерживать право Израиля защищать себя", — написал Клеверли в сообщении на социальной платформе X.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что Берлин "решительно осуждает террористические атаки из Газы против Израиля".

Бербок заявила, что Хамас "способствует усилению насилия", добавив, что "насилие и ракеты, направленные на невинных людей, должны прекратиться немедленно".

Тем временем Италия подчеркнула "право Израиля защищать себя" против "жестокой атаки" Хамаса.

Правительство заявило, что оно "наиболее решительным образом осуждает террор и насилие, направленное против невинных граждан".