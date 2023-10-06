13:40

В рамках Международного конгресса астронавтики, прошедшего в Баку 2-6 октября, прошли технические сессии, пленарные заседания и встречи на различные темы, где в общей сложности было представлено 3600 научных трудов исследователей из 95 стран, работающих в области космоса. Следует отметить, что Конгресс астронавтики в Баку установил рекорд по количеству стран-участниц, представивших научные статьи. В ходе Конгресса состоялся ряд научных дискуссий, в течение которых специалисты международного уровня вели беседы и рассказывали о передовых достижениях, потенциальных возможностях и обозримых перспективах в области космоса.

Какие тренды будут доминировать в космической индустрии в ближайщие годы? Основной темой обсуждения на технической сессии представителей американских компаний стало планирование полета на Марс, аналогичного полету на Луну — Artemis Audience Astronauts prepare for Mars. Также в рамках симпозиума IAF/IAA Space Life Sciences представители разных стран провели сессии на тему Behaviour, Performance and Psychosocial issues in Space. Роберто Формаро — директор программ Аэрокосмического агентства Италии: «Я считаю, что желание осуществить полёты на Луну и Марс — станет самой воодушевляющей частью прогресса. Во-вторых, для всех нас очень важным аспектом будет климат, ведь, чтобы улучшить нашу жизнь, защитить нашу планету от всех вызовов, с которыми столкнется человечество и обеспечить работу всех основных факторов, участвующих в космических исследованиях, необходимо, чтобы все были вовлечены в этот процесс. Помимо этого, устойчивость в космосе, его «озеленение» будет основной темой ближайших лет. Мы должны защитить нашу орбиту для всеобщей безопасности».

В процессе были обсуждены такие темы, как Gravity and Fundamental Physics, Space Exploration Overview, Deep Space Habitats and Resources и другие, а в рамках 51-й студенческой конференции Международной федерации астронавтики состоялась оживленная полемика. Барыш Чал —старший исследователь Института управленческих наук Турции: «Искусственный интеллект будет доминировать в космической области также, как и в любой другой. Кроме того, постепенно начнут уменьшаться размеры космических аппаратов и оборудования, но, несмотря на это, они позволят проводить более глубокие исследования».

На симпозиуме IAF/IAA Space Life Sciences состоялась сессия Human physiology in space. На эту тему выступили специалисты и студенты из разных стран. Также в рамках симпозиума IAF Space Exploration прошли сессии, посвященные одной из самых обсуждаемых на данный момент тем — «Исследование Луны. Часть 1» (Moon Exploration – Part 1), где участники выступили с докладами на различные темы. Жюльен Ламами —генеральный директор ispace Europe S.A. (Люксембург): «Удаление космического мусора и космическое производство станут основными тенденциями, которые начнут доминировать в этой отрасли в ближайшие годы. Но для меня самым важным является исследование Луны. Мы действительно хотим разрушить барьер доступа к лунной поверхности, а также обеспечить космическую экономику на Луне, сделав Землю и Луну одной большой экосистемой».