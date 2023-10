Также в рамках симпозиума IAF/IAA Space Life Sciences представители разных стран провели сессии на тему Behaviour, Performance and Psychosocial issues in Space.

В процессе были обсуждены такие темы, как Gravity and Fundamental Physics, Space Exploration Overview, Deep Space Habitats and Resources и другие, а в рамках 51-й студенческой конференции Международной федерации астронавтики состоялась оживленная полемика.

Помимо симпозиумов, в течение дня были проведены многочисленные воркшопы по различным тематикам, а также состоялась специальная сессия на тему Metaverse technology (VR/AR/XR) for Space capacity building.

В продолжение дискуссии о Марсе и Луне были выступления на темы Mars Exploration – mission current and future, Human Exploration of the Moon and Cislunar Space, Mars Exploration – Science, Instruments and Technologies, Human Exploration of Mars.

Коичи Ваката — японский инженер, астронавт JAXA и японского агентства аэрокосмических исследований, ветеран четырех миссий NASA: «Для улучшения жизни на Земле важны космические ресурсы. Я думаю, что наиболее развивающейся космической отраслью является использование космических данных, спутниковых изображений и информации. Многие страны работают над этим, и это здорово. Что касается пилотируемой космической деятельности, я бы хотел, чтобы азербайджанские космонавты полетели в космос».