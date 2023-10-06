Икрам Нур, автор haqqin.az 14:06

Сегодня утром ХАМАС начал комбинированную атаку на Израиль, которая длится уже 4 часа. Идет беспрецедентный обстрел израильских городов, сотни вооруженных палестинцев из Газы проникли на территорию Израиля, бои идут на улицах городов и кибуцев на юге. На Ближнем Востоке все как обычно. У боевиков ХАМАСа и дружественных им группировок осеннее обострение – они атаковали Израиль. Массовые пуски ракет и внезапная наземная атака приграничных территорий. Израиль объявил о массовом призыве резервистов. Палестинцы объявили состояние общей боевой готовности.

Интернет переполнен шокирующими фотографиями, а министр обороны Йоав Галлант заявил, что ХАМАС объявил Израилю войну, отметив при этом, что «ХАМАС совершил серьезную ошибку… Солдаты ЦАХАЛа ведут бои на всех точках проникновения противника. Государство Израиль выиграет эту войну». Руководство еврейского государства уже анонсировало военную операцию против Газы, которая получила название «Железные мечи» (харавот барзель). Пока неясной остается роль Ирана. «Хезболла» к атаке на Израиль не присоединялась. Их позиция пока неизвестна. Во время предыдущих столкновений Газы и Израиля они не присоединялись к атакам, а поддержали палестинцев лишь на словах. Тоже самое с Ираном и его присутствием в соседней Сирии. Возможно, и в этот раз они не станут вмешиваться, а лишь заявят о том, как они горячо поддерживают «героев из Газы». В связи с тем, что первое политическое заявление Израиля последовало спустя четыре часа после начала палестинской атаки, сейчас уже пошли разговоры о том, что МОССАД проспал, военные не были готовы, а ШАБАК, служба общей контрразведки, откровенно «зевнула» военные приготовления ХАМАСа. А дальше таких разговоров и следующих из них обвинений будет еще больше.

Но так ли уж они справедливы? Есть те в Израиле, кому очень хочется, чтобы это было именно так, – ведь прекрасный повод воткнуть шпильку размером с дуло пушки танка «Меркава». Но подобные упреки справедливы лишь отчасти – и могут быть предъявлены спецслужбам любой страны, поскольку относятся только к тому, что определение сроков нападения – самое сложное в разведке, и предсказать его точно не удавалось еще никому – ни советской разведке 22 июня 1941-го, ни американской в декабре того же года в Перл-Харбор, ни кому-то еще до них и после них. Нынешняя вспышка насилия была ожидаемой. Напряжение между израильтянами и палестинцами росло в геометрической прогрессии последние несколько лет. С тех пор, как к власти пришло праворадикальное правительство Биньямина Нетаньяху, ситуация стала еще хуже, так как оно даже слышать не хотело о переговорах или каких-либо уступках арабам. И МОССАД, и ШАБАК четко фиксировали, что в секторе Газа влияние исламистов "ХАМАС" только росло, как и радикализация палестинского общества в условиях отсутствия нормальной власти, неурегулированности конфликта и ужасных условий жизни. Так что, очередная война Газы и Израиля была вопросом времени, просто непонятно было, когда именно рванет.

Выбрали, судя по всему, 50-ю годовщину Войны Судного дня. Со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что эта дата была в прогнозах израильтян, – но только как одна из других дат, поскольку, всякому здравомыслящему человеку ясно, что здесь гарантий правильности информации не существует в принципе. Единственное, что можно поставить израильским спецслужбам в вину – так это то, что они не предусмотрели варианта комбинированного вторжения – морского десанта, парапланеристов из специального отряда "ХАМАС" «Сакер» и прочих тактических новинок. Но здесь важны не эти новации, а конечный итог, который окажется в пользу Израиля. Ведь не случайно, что в начале операции высокопоставленные руководители "Хизбаллы" и "ХАМАСа" находились и до сих пор находятся в бункерах. А что, «нормальные герои всегда идут в обход». Можно конечно, было бы сказать, что израильские спецслужбы увлеклись играми на иранской территории и ослабили внимание к палестинцам. Но это будет совершенно несправедливо. В Иране израильтяне достигли, без преувеличения, огромных разведывательных успехов, а "ХАМАС" вовсе не является иранскими прокси, как, например, "Хизбалла", здесь все сложнее – и не очевиднее, прямой взаимосвязи, которую можно было бы вскрыть разведывательными усилиями, нет.