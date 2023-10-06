16:06

Боевики "Хамас" взяли в плен бригадного генерала Нимроди Алони. Сначала информацию об этом сообщили каналы боевиков, позже — израильские СМИ. Генерал был пленен во время нападения на его дом рядом с границей. По сведению палестинских ресурсов, он доставлен в сектор Газа.

*** 15:40



Южный округ израильской полиции предполагает продолжение столкновений между израильскими войсками и боевиками "Хамас" на протяжении нескольких дней. "Это, вероятно, продлится дни. Среди потерпевших есть полицейские," - сообщает израильская газета Haaretz. Та же газета добавляет о продолжающемся звучании ракетных сирен в израильских в городе Сдерот. Между тем сообщается о большом числе раненых в Газе. После израильских ударов по Газе в больницу Аль-Шифа в Газа-Сити были доставлены десятки пострадавших.

*** 15:21



Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о вводе чрезвычайного положения на всей территории страны, передает Haaretz. В стране объявлен набор добровольцев в силы правопорядка. Командование тыла закрывает школы в Иерусалиме, центральном и южном Израиле. Бои со вторгшимися в Израиль боевиками идут в приграничных населенных пунктах, Haaretz сообщает также о столкновения в Восточном Иерусалиме. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не вернула под контроль ни одно из мест проникновения боевиков "Хамас" на израильскую территорию. Часть местных жителей скрылась в убежищах, признаков присутствия израильских силовиков на улицах нет, передает издание. Посол Израиля при ООН заявил, что боевики, проникшие в Израиль из нескольких разных точек, "убили десятки израильских граждан". Израильские СМИ сообщают о продолжающихся боях в городе Офаким. Согласно оценке ЦАХАЛа, с 6:30 по Израилю выпущено не менее 3000 ракет. По данным израильской национальной медицинской службы Magen David Adom, убиты 22 человека, число раненых превышает 6000. Между тем распространились кадры, на которых палестинцы при помощи бульдозера сносят заграждения на границе с Израилем.

*** 15:21



В социальных сетях распространяются кадры, предположительно изображающие захваченных в плен израильских военных, сообщает BBC. На некоторых кадрах можно увидеть захваченных в плен людей в гражданской одежде, среди них есть женщины. Некоторые источники утверждают, что пленных перевозят на автомобилях в сектор Газа. Официальные израильские источники проинформировали BBC о том, что в настоящее время не могут подтвердить достоверность этих данных. Представитель движения “Хамас” в комментарии Al Jazeera заметил, что задержанные израильтяне рассматриваются как военнопленные, а не заложники.

*** 15:00



Жители палестинских территорий бегут от границы с Израилем, пишет BBC. Корреспондент агентства Франс пресс передает, что в секторе Газа сотни жителей с вещами и запасами еды уезжают из районов, прилегающих к границе с Израилем, опасаясь ответных ударов израильской армии. В это же время в восточном Иерусалиме замечены машины с палестинцами, которые радостно кричат и жмут на клаксоны автомобилей. По данным Минздрава Израиля, уже более 500 человек пострадали в результате боевых действий на израильской территории. Ранее сообщалось по меньшей мере о 22 погибших.

*** 14:39



ЦАХАЛ объявил военное положение на юге Израиля. Как минимум в 10 населенных пунктах на приграничной с Газой территории в данный момент идут наземные бои с боевиками "Хамас", вторгшимися из Газы, сообщают израильские СМИ. Во многих поселках мирные жители заперлись в своих домах, в то время как к ним пытаются проникнуть боевики группировки “Хамас”. А ниже кадры, как утверждается, сегодняшнего прорыва боевиками "Хамас" границы с Израилем: