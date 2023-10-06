Иран поддержал «Хамас»

Иран поддерживает "Хамас" в "его благородной операции" и будет "стоять плечом к плечу с палестинскими борцами за освобождение Аль-Кудса". Как передают израильские СМИ, об этом заявил генерал-майор Яхья Рахим Сафави, занимающий пост военного советника Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Иранское агентство Tasnim утверждает со ссылкой на палестинские источники, что боевики Хамас "взяли в плен израильских солдат и полицейских".