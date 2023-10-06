Турция и Египет призывают к сдержанности

Египет предупредил о "серьезных последствиях" из-за эскалации напряженности. Как передает Al Jazeera, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Египта.

В заявлении призывается "проявлять максимальную сдержанность и избегать дополнительной опасности для гражданских лиц".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также призвал стороны "действовать сдержанно... и избегать импульсивных шагов, которые усилят напряженность".

Выступая на конгрессе своей правящей партии в Анкаре, Эрдоган выразил протест против "любых попыток" изменить "исторический и религиозный статус" мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.